تعرف على مباريات دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية

أقيمت اليوم قرعة بطولة الكونفدرالية الأفريقية لدور الـ32 مكرر الذي يشارك بها فريق المصري البورسعيدي، حيث يلتقي الذين تأهلوا إلى دور الـ32 مع الذين خرجوا من نفس الدور ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأسفرت القرعة عن ملاقاة المصري أمام مونانا الجابوني الذي خرج على يد الأهلي بسبعة أهداف مقابل هدف، بمجموع نتيجة المباراتين، بعد هزيمته في مباراة الذهاب برباعية نظيفة، وفي الإياب بثلاثة أهداف لهدف.

وجاءت المواجهات على النحو التالي:

جورماهيا الكيني × سوبر سبورت جنوب أفريقيا.

سونجو الموزمبيقي × هلال الأُبيض السوداني.

بلاتو يونايتد النيجيري × اتحاد العاصمة الجزائري.

بيدفيست الجنوب أفريقي × انيميا النيجيري.

ادوانا الغاني × فوسا جونيور مدغشقر.

يانج افريكانز التنزاني × ولايتا ديتشا الأثيوبي.

جينيراسيون فوت السنغالي × نهضة بركان المغربي.

اسيك ميموزا الايفواري ×شباب بلوزداد الجزائري.

وليامز فيي الإيفواري × نيفانج غينيا الاستوائية.

ام اف ام النيجيري × دجوليبا المالي.

رايون سبورت الرواندي × كوستا دو سول الموزمبيقي.