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عاجل| الأهلي يصطدم بالترجي في المجموعة الأولى بدوري الأبطال

منذ 15 دقيقة
كتب: عثمان إبراهيم
عاجل| الأهلي يصطدم بالترجي في المجموعة الأولى بدوري الأبطال

الأهلي

أقيمت قرعة دوري أبطال أفريقيا في أحد فنادق القاهرة والتي أسفرت عن وقوع الأهلي ضمن المجموعة الأولى  بصحبة الترجي التونسي وكمبالا سيتي الأوغندي وتاون شيب البتسواني.

وسحب قرعة دوري أبطال أفريقيا أسطورة جنوب أفريقيا السابق مارك فيش والأنجولي جيلبرتو سيلفا لاعب الأهلي ومنتخب أنجولا السابق.

وحضر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي فعاليات القرعة ممثلا عن القلعة الحمراء.

وتقام جولات دوري الأبطال في المواعيد التالية، الجولة الأولى:4,5,6مايو، الجولة الثانية 15,16مايو  الجولة الثالثة :17,18 يوليو، الجولة الرابعة:27,28,29  الجولة الخامسة: يوليو17,18,19 الجولة السادسة: 28,29 أغسطس

ويأمل الأهلي في السعي للتتويج بدوري أبطال أفريقيا والتي تغيب عن خزائن القلعة الحمراء منذ 5 سنوات حينما توج المارد الأحمر على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في المباراة النهائية.

ويغرد الأهلي في صدارة الأندية الأفريقية الأكثر تتويجا بدوري الأبطال بواقع 8 بطولات.

 

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