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بالمستندات| الزمالك يتهم مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بأزمة العضويات

اليوم PM 10:29
كتب: محمود فؤاد
بالمستندات| الزمالك يتهم مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بأزمة العضويات

الزمالك

أصدر نادي الزمالك بيانا عبر الموقع الرسمي للنادي لتوضيح أزمة العضويات المستثناة حيث اكد مسئولو لزمالك خلال البيان علي ان مديرية الشباب والرياضة بالجيزة اتهمت ضد القلعة البيضاء.

وجاء نص البيان كالتالي:

 

في واحدة من المفاجئات المدوية والتي تكشف عن وجود حرب من جانب مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ضد الزمالك ومجلس إدارته المنتخب من أعضاء الجمعية العمومية ، قام أحمد صالح مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة مجددا بتشكيل لجنة من أجل فحص العضويات داخل النادي ، على الرغم قيامه مسبقا بناء على شكوى مقدمة من ممدوح عباس من 3 شهور بشأن العضويات بتشكيل لجنة لفحص وفرز العضويات الموجودة بالنادي . وأصدر أحمد صالح قرار بأن جميع العضويات داخل الزمالك سليمة ولا تواجد أي مشاكل أو أزمات قانونية بخصوصها وهو ما يؤكد سلامة موقف النادي بشان ملف العضويات وانه لا تواجد أي تجاوزات . قرار تشكيل لجنة لفحص العضويات مرة أخرى يؤكد وجود حالة تربص بنادي الزمالك ومجلس ادارته المنتخب.

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