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خطة الزمالك لمنع تفاوض الأهلي مع محمد إبراهيم

اليوم PM 03:55
كتب: محمود فؤاد
خطة الزمالك لمنع تفاوض الأهلي مع محمد إبراهيم

محمد إبراهيم

علم "الوطن سبورت" أن مسئولو نادي الزمالك، يسعون لعقد جلسة خاصة مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتعديل عقده وإلغاء الشرط الجزائي.

يذكر أن قيمة الشرط الجزائى فى عقد إبراهيم قدره 500 الف يورو، ويسعى الأبيض لإنهاء الأمر، خوفا من انتقاله للغريم التقليدى الأهلي، بعد أن ترددت أنباء عن وجود مفاوضات معه عن طريق أحد السماسرة للعودة إلى القلعة الحمراء .

وكان إيهاب جلال المدير الفني للفريق، طالب الإدارة باستمرار اللاعب مع الفريق الأبيض.

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