جلسة بين وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لليد بسبب أزمة الزمالك

اجتمع خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مع حسن مصطفي عضو اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

حيث تم مناقشة ملف نادي الزمالك وشرح الوزير الملف كاملا لحسن مصطفي وذلك تمهيدا لاتخاذ قرارات جديدة حال ظهور مستجدات في الأزمة.

يذكر أن عددا من اللجان الرقابية يتواجد في نادي الزمالك لفحص الأوراق المالية للنادي سواء من نيابة الأموال العامة او جهاز الكسب غير المشروع أو مديرية الشباب والرياضة، فضلا عن وجود لجنة مكلفة بإدارة النادي في أى شئون مالية من قبل خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بناءً على مذكرة من النائب العام، لحين انتهاء النيابة من فحص كافة الأوراق المالية.