بالصور.. عاجل| «التوأم» يجدد للمصري رسميا

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إبراهيم حسن يجدد للمصري
نجح مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية في تجديد التعاقد مع الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة حسام وابراهيم حسن للموسم الرابع على التوالي.
وحضر الجلسة جميع أعضاء المجلس بالكامل دون محمد الخولي نائب رئيس النادي لتواجده في الخارجن وتم النجديد للجهاز بالكامل.
وكان المجلس عقد جلسة مع والتوأم حسن عقب لقاء المصري وسيمبا التنزاني الذي أقيم مساء السبت وانتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف وصعود المصري لدور الـ 32 مكرر من البطولة الكونفيدرالية وتم الاتفاق على التجديد رسميا.
و رحب "التوأم" بتجديد تعاقد الجهاز الفني للموسم الرابع لاستكمال مسيرة الانجازات التي تحققت مع الفريق خلال المواسم الثلاثة الماضية.
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