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التشكيل المتوقع للفراعنة أمام البرتغال

اليوم PM 12:13
كتب: محمد السيسي وأحمد أبوالليل
التشكيل المتوقع للفراعنة أمام البرتغال

المنتخب

استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، على تشكيل الفراعنة الذي سيخوض به اللقاء الودي مساء اليوم، في تمام العاشرة إلا ربع أمام نظيره البرتغالي، في إطار الاستعداد لكأس العالم 2018.

وجاء تشكيل المنتخب كالأتي:

حراسة المرمى: عصام الحضري

خط الدفاع: عبد الشافي، علي جبر، أحمد حجازي، أحمد فتحي

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، تريزيجيه، محمد صلاح، عبد الله السعيد "رمضان صبحي"

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا

 

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