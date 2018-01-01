بالفيديو| الشوط الأول.. «سواريز وكافاني» يتقدمان لأوروجواي أمام التشيك

انتهى الشوط الأول من مباراة أوروجواي والتشيك، والتي تقام ضمن منافسات بطولة الصين الودية، بهدفين دون مقابل.

وتقدم سواريز، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، بالهدف الأول في الدقيقة الـ10 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف إيدسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، بهدف رائع عن طريق كرة مقصية في الدقيقة 37 من عمر المباراة.