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بالفيديو| الشوط الأول.. «سواريز وكافاني» يتقدمان لأوروجواي أمام التشيك

اليوم PM 02:29
كتب: محمد السيسي
بالفيديو| الشوط الأول.. «سواريز وكافاني» يتقدمان لأوروجواي أمام التشيك

كافاني

انتهى الشوط الأول من مباراة أوروجواي والتشيك، والتي تقام ضمن منافسات بطولة الصين الودية، بهدفين دون مقابل.

وتقدم سواريز، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، بالهدف الأول في الدقيقة الـ10 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف إيدسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، بهدف رائع عن طريق كرة مقصية في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

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شاهد| بث مباشر.. لمباراة أوروجواي والتشيك

يقدم "الوطن سبورت" بثاً مباشراً للمباراة المرتقبة بين أوروجواي والتشيك، التي تقام بعد قليل، ضمن المباريات الودية الدولية، استعداداً لكأس العالم روسيا 2018.

مجموعة مصر| أوروجواي تلتقي التشيك بكأس الصين

يخوض منتخب أوروجواي، اليوم، أولى مبارياته الودية أمام منتخب التشيك في مدينة "نانينج" الصينية، في إطار بطولة كأس الصين الودية، استعدادا لكأس العالم 2018 بروسيا.

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