«الشناوي» أساسيا.. كوبر يعلن تشكيل المنتخب أمام البرتغال

أبوريدة يوجه رسالة لكوبر والمنتخب قبل ودية البرتغال

تمنى هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، التوفيق للمنتخب المصري أمام نظيره البرتغالي، في اللقاء الودي الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم، في إطار الاستعدادات لكأس العال