الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

تركي آل الشيخ متمنيا الشفاء للخطيب: "تعود إلى أهلك وأحبابك بخير"

«معلول» يقود تشكيل تونس أمام إيران واستبعاد النقاز

روسيا تحرج البرازيل فى شوط أول سلبي

المنتخب الإيطالي يكرم «أستوري» أمام الأرجنتين

«الشناوي» أساسيا.. كوبر يعلن تشكيل المنتخب أمام البرتغال

منذ 22 دقيقة
كتب: إبراهيم منصور
«الشناوي» أساسيا.. كوبر يعلن تشكيل المنتخب أمام البرتغال

المنتخب

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، عن تشكيل الفراعنة خلال مواجهة البرتغال الودية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

أحمد فتحي وأحمد حجازي وعلي جبر ومحمد عبد الشافي

الوسط: طارق حامد ومحمد النني وعبد الله السعيد

الهجوم: محمد صلاح ومحمود تريزيجية و أحمد حسن كوكا

 

أخبار متعلقة

تعرف على أرقام «الفرعون المصري و صاروخ ماديرا»مع المنتخب قبل مواجهة اليوم

تعرف على أرقام «الفرعون المصري و صاروخ ماديرا»مع المنتخب قبل مواجهة اليوم
«صلاح محسن» يقود تشكيل المنتخب الأولمبي أمام السعودية

«صلاح محسن» يقود تشكيل المنتخب الأولمبي أمام السعودية

أبوريدة يوجه رسالة لكوبر والمنتخب قبل ودية البرتغال

تمنى هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، التوفيق للمنتخب المصري أمام نظيره البرتغالي، في اللقاء الودي الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم، في إطار الاستعدادات لكأس العال

المنتخب يكشف عدد التغييرات أمام البرتغال

﻿قال إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول إن التغييرات في لقاء البرتغال الودي غدًا سيكون عددها 6، لكل منتخب.

أخبار قد تعجبك

مصر تتسلح بالفرعون الذهبي في مواجهة للتاريخ أمام البرتغال

استطلاع رأى

  • تونس

    تونس

  • -

    :

    -

    08:15 PM

    مباريات ودية
  • إيران

    إيران

  • السعودية

    السعودية

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    مباريات ودية
  • أوكرانيا

    أوكرانيا

  • المغرب

    المغرب

  • -

    :

    -

    09:30 PM

    مباريات ودية
  • صربيا

    صربيا

  • مصر

    مصر

  • -

    :

    -

    09:45 PM

    مباريات ودية
  • البرتغال

    البرتغال

  • الأرجنتين

    الأرجنتين

  • -

    :

    -

    09:45 PM

    مباريات ودية
  • إيطاليا

    إيطاليا

  • ألمانيا

    ألمانيا

  • -

    :

    -

    09:45 PM

    مباريات ودية
  • أسبانيا

    أسبانيا

  • أوروجواي

    أوروجواي

  • 2

    :

    0

    01:35 PM

    مباريات ودية
  • التشيك

    التشيك

  • روسيا

    روسيا

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    مباريات ودية
  • البرازيل

    البرازيل

الأكثر قراءة

ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح

كوبر يعاقب عبد الله السعيد

جماهير ليفربول تصدم رمضان صبحي
الزمالك حديث الساعة داخل القارة.. راحة وثقة في الأهلي رغم مواجهة الترجي