«الشناوي» أساسيا.. كوبر يعلن تشكيل المنتخب أمام البرتغال

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أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، عن تشكيل الفراعنة خلال مواجهة البرتغال الودية.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
أحمد فتحي وأحمد حجازي وعلي جبر ومحمد عبد الشافي
الوسط: طارق حامد ومحمد النني وعبد الله السعيد
الهجوم: محمد صلاح ومحمود تريزيجية و أحمد حسن كوكا
تونس
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08:15 PMمباريات ودية
إيران
السعودية
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09:00 PMمباريات ودية
أوكرانيا
المغرب
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09:30 PMمباريات ودية
صربيا
مصر
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09:45 PMمباريات ودية
البرتغال
الأرجنتين
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09:45 PMمباريات ودية
إيطاليا
ألمانيا
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09:45 PMمباريات ودية
أسبانيا
أوروجواي
2
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0
01:35 PMمباريات ودية
التشيك
روسيا
0
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0
06:00 PMمباريات ودية
البرازيل
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