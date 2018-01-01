بالفيديو| بعثة المنتخب تتجه لملعب «لاتس جراند» لمواجهة البرتغال

توجهت بعثة المنتخب الوطني، إلى استاد لاتس جراند بمدينة زيورخ السويسرية، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، أعلن عن تشكيل الفراعنة خلال مواجهة اليوم

وجاء التشكيل كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي، وأحمد فتحي وأحمد حجازي وعلي جبر ومحمد عبد الشافي في الدفاع وطارق حامد ومحمد النني وعبد الله السعيد في الوسط، ويقود الفراعنة هجوميا كلا من محمد صلاح ومحمود تريزيجية وأحمد حسن كوكا.