تعرف على بدلاء منتخب مصر أمام البرتغال

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منتخب مصر
أعلن هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر عن بدلاء الفراعنة خلال مواجهة البرتغال في اللقاء الذي يجمعهم بعد قليل بسويسرا ضمن استعدادات المنتخبين لمونديال روسيا.
وجاء بدلاء الفراعنة كالتالي:"
أحمد الشناوي- أحمد المحمدي- محمود عبد الرازق شيكابالا- حسام عاشور- مروان محسن- رمضان صبحي- سام مرسي- أيمن أشرف- سعد سمير- محمود كهربا- مؤمن زكريا- عمرو وردة.
وجاء التشكيل الأساسي لمنتخب مصر كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
أحمد فتحي وأحمد حجازي وعلي جبر ومحمد عبد الشافي
الوسط: طارق حامد ومحمد النني وعبد الله السعيد
الهجوم: محمد صلاح ومحمود تريزيجية و أحمد حسن كوكا
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