تعرف على بدلاء منتخب مصر أمام البرتغال

أيمن أشرف يتحدث عن موقعة «مونانا» والمشاركة في المونديال

قال أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراة العودة أمام مونانا يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا صعبة.