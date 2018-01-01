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بالفيديو| 10دقائق.. «السعيد» يهدر فرصة هدف محقق لمصر

منذ 31 دقيقة
كتب: أحمد موسى
بالفيديو| 10دقائق.. «السعيد» يهدر فرصة هدف محقق لمصر

السعيد

مرت 10 دقائق من زمن مباراة مصر والبرتغال ولازال التعادل السلبي يسيطر على نتيجة اللقاء الذي يجمعهم على ملعب  ملعب لاتس جراند في مدينة زيورخ السويسرية، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وضغط المنتخب البرتغالي مع بداية اللقاء، واستغل كريستيانو رونالدو عرضية من الجانب الأيسر ليسددها لاعب ريال مدريد فوق المرمى.

وفي الدقيقة الثالثة أرسل طارق حامد تمريرة طولية من عمق الملعب لمحمد صلاح قبل أن يخرج بيتو حارس مرمى البرتغالي ويمنع انفراد تام من لاعب ليفربول الإنجليزي.

وأهدر عبدالله السعيد فرصة هدف محقق للمنتخب المصري في الدقيقة 7، بعد تمريرة مميزة من تريزيجيه ليسددها لاعب الأهلي في يد الحارس البرتغالي بيتو بغرابة شديدة.

وانطلق صلاح من الجانب الأيمن بسرعة كبيرة قبل أن يسدد بيسراه فوق المرمى.

 

 

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