بالفيديو| «صلاح» يسجل الهدف الأول لمصر أمام البرتغال

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مصر والبرتغال
سجل اللاعب محمد صلاح الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 56، من اللقاء الذي يجمع الفريقين وديًا بسويسرًا ضمن الاستعداد لكأس العالم روسيا 2018.
واستقبل محمد صلاح تمريرة حريرية على حدود منطقة الجزاء من عبدالله السعيد ليسدد ببراعة شديدة على يسار حارس البرتغال بيتو.
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