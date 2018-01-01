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20دقيقة| حجازي يتألق أمام رونالدو.. والتعادل السلبي مازال مستمرا

منذ 18 دقيقة
كتب: أحمد موسى
20دقيقة| حجازي يتألق أمام رونالدو.. والتعادل السلبي مازال مستمرا

البرتغال

مرت 20 دقيقة من زمن مباراة مصر والبرتغال ولازال التعادل السلبي يسيطر على نتيجة اللقاء الذي يجمعهم على ملعب  ملعب لاتس جراند في مدينة زيورخ السويسرية، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وأطلق جواو ماريو لاعب ويستهام يونايتد تسديدة من خارج منطقة الجزاء إلا أن محمد الشناوي تصدى لها بنجاح.

وكاد محمد الشناوي أن يتسبب في الهدف الأول للبرتغال، إثر خروجه الخاطئ إلا أن الدفاع المصري أطاح بالكرة قبل أن تصل لرونالدو.

وفي الدقيقة 18 منع أحمد حجازي المنتخب البرتغالي من فرصة محققة أمام كريستيانو رونالدو رغم أن الإعادة التليفزيونية أظهرت أن لاعب ريال مدريد كان في وضعية تسلل.

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