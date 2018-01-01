60دقيقة| بالفيديو.. «صلاح» يتقدم للفراعنة في شباك البرتغال

مرت 60 دقيقة من زمن مباراة مصر والبرتغال وتمكن الفراعنة من التقدم بالهدف الأول الذي يجمعهم على ملعب ملعب لاتس جراند في مدينة زيورخ السويسرية، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

ودخل المنتخبين شوط المباراة الثاني دون اي تغييرات في تشكيل الفريقين، واعتمد الفراعنة على الدفاع المتقدم من منتصف الملعب من اجل منع الخطورة على مرمى محمد الشناوي.

وتدخل طارق حامد بقوة على جواو موتينيو في الدقيقة 50، ليحتسب حكم المباراة ضربة حرة للبرتغال في الدقيقة 50.

وتحصل أحمد فتحي على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة في الدقيقة 51 بعد تدخله العنيف على كريستيانو رونالدو.

وأنقذ علي جبر المنتخب المصري من هدف محقق بعد عرضية من الجانب الأيسر ليرتقي لها ببراعة مدافع وست بروميتش قبل رونالدو.

وفي الدقيقة 56 تمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر بتصويبة من على حدود منطقة الجزاء على يمين الحارس بيتو.