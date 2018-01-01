تركي الشيخ بعد هدف صلاح في البرتغال: «لازم يوحشنا قبل كأس العالم»

علق تركي الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، على هدف محمد صلاح في مرمى البرتغال في اللقاء الذي يجمع المنتخبين استعدادًا لكأس العالم روسيا 2018.

وكتب تركي الشيخ عبر تويتر عقب تسجيل صلاح الهدف: "لازم يوحشنا قبل كأس العالم ".

جدير بالذكر أن منتخب مصر يقع في مجموعة واحدة مع المنتخب السعودي بكأس العالم برفقة روسيا وأوروجواي.