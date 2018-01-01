تركي الشيخ بعد هدف صلاح في البرتغال: «لازم يوحشنا قبل كأس العالم»

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صلاح بعد الهدف أمام البرتغال
علق تركي الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، على هدف محمد صلاح في مرمى البرتغال في اللقاء الذي يجمع المنتخبين استعدادًا لكأس العالم روسيا 2018.
وكتب تركي الشيخ عبر تويتر عقب تسجيل صلاح الهدف: "لازم يوحشنا قبل كأس العالم ".
جدير بالذكر أن منتخب مصر يقع في مجموعة واحدة مع المنتخب السعودي بكأس العالم برفقة روسيا وأوروجواي.
أوروجواي
2
:
0
01:35 PMمباريات ودية
التشيك
روسيا
0
:
3
06:00 PMمباريات ودية
البرازيل
تونس
1
:
0
08:15 PMمباريات ودية
إيران
السعودية
1
:
1
09:00 PMمباريات ودية
أوكرانيا
المغرب
2
:
1
09:30 PMمباريات ودية
صربيا
مصر
1
:
2
09:45 PMمباريات ودية
البرتغال
الأرجنتين
2
:
0
09:45 PMمباريات ودية
إيطاليا
ألمانيا
1
:
1
09:45 PMمباريات ودية
أسبانيا
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