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رونالدو يتعادل للبرتغال أمام مصر

منذ 10 دقيقة
كتب: حسين غريب
رونالدو يتعادل للبرتغال أمام مصر

رونالدو

تعادل كرستيانو رونالدو لمنتخب البرتغال أمام مصر في اللقاء الذي يجمع الفريقين وديًا استعدادًا لكأس العالم في الدقيقة 91.

كان منتخب مصر كان قد سجل عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 55.

 

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