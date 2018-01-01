رونالدو يتعادل للبرتغال أمام مصر

تعادل كرستيانو رونالدو لمنتخب البرتغال أمام مصر في اللقاء الذي يجمع الفريقين وديًا استعدادًا لكأس العالم في الدقيقة 91.

كان منتخب مصر كان قد سجل عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 55.