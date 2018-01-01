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بعد هدفه في البرتغال.. «صلاح» يعادل عدد أهداف «متعب» مع الفراعنة

اليوم AM 12:10
كتب: محمد السيسي
بعد هدفه في البرتغال.. «صلاح» يعادل عدد أهداف «متعب» مع الفراعنة

صلاح

تمكن محمد صلاح، جناح المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، من إحراز هدف الفراعنة الوحيد في مرمى البرتغال والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة الودية التي جمعتهم ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم روسا 2018.

وبهذا الهدف وصل الفرعون المصري إلى الهدف رقم 33 خلال 58 مباراة خاضها مع المنتخب، ليعادل رقم عماد متعب، والذي سجل هو الأخر 33 هدف خلال 72 مباراة خاضها مع الفراعنة.

 

ويذكر ان حسن الشاذلي هو الهداف التاريخي للمنتخب الوطني برصيد 78 هدفا.

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