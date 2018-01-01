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كوبر: الخسارة من البرتغال محزنة.. ولابد أن يتعلم اللاعبين الدرس

اليوم AM 12:15
كتب: حسين غريب
كوبر: الخسارة من البرتغال محزنة.. ولابد أن يتعلم اللاعبين الدرس

كوبر

تحدث هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر عن الخسارة من البرتغال 2-1، وديًا ضمن الاستعداد لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وقال كوبر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "بشكل عام قدمنا مباراة طيبة، ووقفنا على مستوانا الحقيقي أمام منتخب قوي مثل البرتغال يضم نجوم كبيرة".

وتابع: "لدينا حزن بعض الشيئ بسبب الهزيمة في الدقائق الأخيرة، لكن في النهاية هذه هي كرة القدم".

وأضاف: "واجهنا فريق من أفضل فرق العالم، بطل أوروبا، هذه هي المرحلة الأولى لنا في الإعداد والاستعداد لكأس العالم، تعلمنا دورس كثيرة من لقاء اليوم، ولابد من الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.

كان منتخب مصر قد خسر بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخبين بسويسرا استعدادًا لكأس العالم.

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