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بالصور| «ميدو» يعتذر عن الفيديو المسرب.. ويتوعد «الخائن»

اليوم AM 09:01
كتب: عثمان إبراهيم
بالصور| «ميدو» يعتذر عن الفيديو المسرب.. ويتوعد «الخائن»

أحمد حسام "ميدو"

اعتذر أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لناديي الزمالك ووادي دجلة، والمحلل الفني، عن الفيديو الذي تسرب ليلة الأمس من كواليس الاستديو التحليلي الخاص بمباراة مصر والبرتغال.

كما توعّد "ميدو" من سرّب هذا الفيديو ووصفه بـ"الخائن للأمانة"، مشددا أنه ليس ذنب المشاهدين أن يسمعوا تلك الألفاظ التي قيلت بين بعض الأصدقاء، وكان يجب ألا يتم تسجيلها.

وكتبر "ميدو" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "امبارح اتسرب فيديو واحنا قاعدين في الفاصل بنعتذر طبعا لكل الناس على كل لفظ خارج فيه وان شاء الله هنجيب الخائن للامانه في أسرع وقت ممكن ..اكيد مش ذنب اَي حد انه يسمع الألفاظ دي!!".

يُذكر أن أزمة كبيرة اندلعت ليلة الأمس عقب تسريب فيديو من الاستديو التحليلي، وحدث فيه تداول بعض الألفاظ المسيئة بين مجدي عبد الغني عضو مجلس اتحاد الكرة وأحمد حسام "ميدو" المحلل الفني، في وجود سيف زاهر وحازم إمام.

 

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