بالصور| «ميدو» عن الفيديو المسرب: «احنا أصحاب وبنهزر ومش عاوز الناس تفتكرني ملاك»

أكد أحمد حسام "ميدو" المحلل الفني والمدير الفني الأسبق لناديي وادي دجلة والزمالك، أن ما يحدث في كواليس أي استديو طبيعي أن يكون فيه بعض المزاح بين الموجودين فيه.

وشدد "ميدو" أن أي جلسة تجمع الأصدقاء، تشهد كلام و"هزار" وربما تشهد كلاما أكثر مما جاء في الفيديو المسرب، موضحا أنه لم يعش يوما دور الملاك، ولا يريد أن يراه أحد في هيئة الملاك.

وكتب "ميدو" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اما عن الشباب اللي عايشه الدور ومصدومين من الألفاظ وكده وكانوا فاكرين ان احنا واحنا بنتكلم مع بعض بنبيع سبح وفوانيس فبقولهم معلش ماتتخضش ميدو عمره ما عمل نفسه ملاك ولا عايز الناس تفتكره ملاك!!"

وأضاف: "كلنا واحنا بيننا وبين بعض بنهزر وبنضحك واكيد لو اَي حد سجل ليك انت وصحابك في كلام اكتر من كده ممكن يطلع.. مره تانيه باوعدكم هنجيب اللي سرب الفيديو ومش هنسيبه!! صباح الفل عليكم جميعا!!"

يُذكر أن أزمة كبيرة اندلعت ليلة الأمس عقب تسريب فيديو من الاستديو التحليلي، وحدث فيه تداول بعض الألفاظ المسيئة بين مجدي عبد الغني عضو مجلس اتحاد الكرة وأحمد حسام "ميدو" المحلل الفني، في وجود سيف زاهر وحازم إمام.