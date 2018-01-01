«أبوريدة» يتدخل في مشكلة «السعيد».. وحل أزمة «كوكا» مع كلية التجارة

نقلاً عن العدد الورقي

عقد المهندس هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، جلسة مع عبدالله السعيد، لاعب المنتخب الوطنى والنادى الأهلى، على هامش معسكر المنتخب بسويسرا لحل أزمة توقيعه للزمالك، وطلب «أبوريدة» من اللاعب التركيز مع المنتخب خلال الفترة المقبلة وعدم انشغاله بأزمة توقيعه، ويسعى «أبوريدة» لحل الأزمة القائمة مع «السعيد» حتى يستفيد منتخب «الفراعنة» من خدمات اللاعب الذى يعد ورقة مهمة فى تشكيل المنتخب فى مونديال روسيا.

ويجرى اتحاد الكرة اتصالات مع مسئولى كلية التجارة بالجامعة المفتوحة لقبول اعتذار مهاجم المنتخب الوطنى أحمد حسن كوكا، لاعب فريق سبورتنج براجا البرتغالى، عن عدم خوض امتحانات هذا العام، وكان اللاعب قد تقدم من قبل بأكثر من اعتذار بسبب ظروف احترافه الخارجى بالبرتغال.

وتلقى اتحاد الكرة طلباً من الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة هيكتور كوبر لإنهاء أزمة اللاعب، وهو ما يسعى إليه الاتحاد، خاصة أن اللاعب فى مهمة قومية مع الفراعنة فى كأس العالم بروسيا فى يونيو المقبل، ويخوض المنتخب معسكراً حالياً بسويسرا حتى 27 من الشهر الحالى.