خاص| حسام البدري يطلب التعاقد مع «مدبولي» الزمالك

طلب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، التعاقد مع لاعب مهاري قبل بداية الموسم الكروي المقبل.

وقال البدري لمسئولي لجنة الكرة بالنادي أن الأهلي يحتاج لاعب بمواصفات أحمد مدبولي، لاعب نادي الزمالك، نظرًا لامتلاكه موهبة مهارية كبيرة.

وتُجهز لجنة التعاقدات بالنادي برئاسة عدلي القيعي "فيديوهات" لعدد من لاعبي مهاريين في الدوري المصري تمهيدًا لعرضهم على لجنة الكرة والجهاز الفني للأهلي قبل التعاقد معه.

ويرغب البدري في التعاقد مع لاعب مهاري في الصيف ليكون حلا مناسبًا في المباريات المغلقة والتي يفضل الأهلي أحيانًا في حلها بسبب التكتلات الدفاعية لخصومه في المسابقات المحلية.

وعلم "الوطن سبورت" أن إسلام عيسى، لاعب النصر السابق، كان على رادار الأهلي، قبل أن يقوم النادي المصري البورسعيدي بضمه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.