الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

منتخب الجودو يسافر إلى تونس 9 أبريل

سياسة جديدة للزمالك فى تعاقدات الصيف

«ليفاندوفسكي» يوجه أنظار البايرن إلى هاري كين

بالصور| ممدوع عباس: نتيجة مباراة مصر والبرتغال «وكسة» لكوبر

خاص| حسام البدري يطلب التعاقد مع «مدبولي» الزمالك

منذ 32 دقيقة
كتب: أحمد خالد
خاص| حسام البدري يطلب التعاقد مع «مدبولي» الزمالك

أحمد مدبولي

طلب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، التعاقد مع لاعب مهاري قبل بداية الموسم الكروي المقبل.

وقال البدري لمسئولي لجنة الكرة بالنادي أن الأهلي يحتاج لاعب بمواصفات أحمد مدبولي، لاعب نادي الزمالك، نظرًا لامتلاكه موهبة مهارية كبيرة.

وتُجهز لجنة التعاقدات بالنادي برئاسة عدلي القيعي "فيديوهات" لعدد من لاعبي مهاريين في الدوري المصري تمهيدًا لعرضهم على لجنة الكرة والجهاز الفني للأهلي قبل التعاقد معه.

ويرغب البدري في التعاقد مع لاعب مهاري في الصيف ليكون حلا مناسبًا في المباريات المغلقة والتي يفضل الأهلي أحيانًا في حلها بسبب التكتلات الدفاعية لخصومه في المسابقات المحلية.

وعلم "الوطن سبورت" أن إسلام عيسى، لاعب النصر السابق، كان على رادار الأهلي، قبل أن يقوم النادي المصري البورسعيدي بضمه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

أخبار متعلقة

مدرب حراس الأهلي عن مستوى «الشناوي» أمام البرتغال: «المنتخب كسب حارسا قويا»

مدرب حراس الأهلي عن مستوى «الشناوي» أمام البرتغال: «المنتخب كسب حارسا قويا»
الأهلي يفاضل بين حارسين من قطاع الناشئين لتعويض غياب إكرامي

الأهلي يفاضل بين حارسين من قطاع الناشئين لتعويض غياب إكرامي

مدرب الأهلي يُعلق على مستوى «الفراعنة» أمام البرتغال

علق أحمد أيوب، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مباراة المنتخب الوطني التي أقيمت أمس أمام البرتغال.

أيوب: ودية الفجيرة فرصة لتجهيز لاعبي الأهلي في ظل توقف الدوري

قال أحمد أيوب، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ودية الفجيرة الإماراتي التي تقام يوم 27 مارس الجاري في احتفال النادي الإمارتي.

أخبار قد تعجبك

تطورات جديدة فى مصير كوبر مع الفراعنة.. والمدرب الأرجنتينى: تريزيجيه مفاجأة المونديال

استطلاع رأى

  • السويد

    السويد

  • -

    :

    -

    07:00 PM

    مباريات ودية
  • تشيلي

    تشيلي

الأكثر قراءة

تطورات جديدة فى مصير كوبر مع الفراعنة قبل المونديال.. والمدرب الأرجنتينى: تريزيجيه مفاجأة المونديال

بالصور| «ميدو» يعتذر عن الفيديو المسرب.. ويتوعد «الخائن»

كوبر يعاقب عبد الله السعيد
الأهلى يدرس التضحية بـ«باكا» لضم «الحافيظى».. و«إكرامى وسليمان» فى الجيم