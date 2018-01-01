مندوبون من إسبانيا وفرنسا لمتابعة «تريزيجيه» في سويسرا

شهدت مدرجات ملعب ستاد لاتس جراند، بمدينة زيورخ السويسرية، والذي احتضن مباراة مصر والبرتغال الودية التي أقيمت بالأمس، تواجد مندوبين من أحد الأندية الفرنسية والإسبانية، لمتابعة محمود حسن تريزيجية، خلال المباراة، تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتألق «تريزيجية» هذا الموسم في الدوري التركي، حيث شارك مع فريقه خلال 24 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 4 لزملائه في الفريق، وتم اختياره أكثر من مرة كأفضل لاعب في الجولة.

وكان فاتح تريم، المدير الفني لنادي جالطه سراي التركي، أكد ان فريقه بدأ بالفعل مع نادي أندرلخت البلجيكي، والذي أعاره لقاسم باشا، من أجل ضمه الأيام المقبلة.