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خاص| بالصور.. "قميص الأهلي" للموسم الجديد

اليوم PM 07:46
كتب: أحمد خالد
خاص| بالصور.. "قميص الأهلي" للموسم الجديد

الأهلي

حصل "الوطن سبورت" على صورة من زي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجديد، المقرر الظهور به للمرة الأولى يوم الثلاثاء المقبل، أمام الفجيرة الإماراتي، في لقاء ودي.

وحرص لاعبو فريق الأهلي لكرة القدم على الحضور المبكر اليوم قبل المران بساعة ونصف؛ من أجل التصوير بالقميص الجديد اليوم ماركة (ASC)، وذلك بعد قيام الشركة القائمة على تنفيذ ملابس فريق الكرة بتسليم الزي الجديد للنادي خلال الفترة الأخيرة والذي سيتم طرحه لجماهير النادي في نهاية الأسبوع الجاري.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة إن الفريق سيظهر بالزي الجديد خلال مباراة الفجيرة الإماراتي، بمناسبة مرور خمسين عاما على إنشاء النادي الإماراتي الشقيق، على أن يرتدي الفريق القميص الجديد خلال مباريات الدوري.

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