مصدر: الأهلي لن يتعاقد مع علي جبر

كشف مصدر داخل لجنة الكرة بالنادي الاهلي، عن حقيقة تعاقد القلعة الحمراء مع مدافع نادي الزمالك علي جبر تمهيدًا لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مسئول الأهلي، رفض ذكر اسمه، أن هذا الخبر عارِ تمامًا من الصحة، موضحًا أنه تم عرض اللاعب على لجنة الكرة والجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري، إلا أنهم رفضوا الحصول على خدمات اللاعب نهائيًا.

وحول تغريدة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة في السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، على حسابه الشخصي على "تويتر": "مطلوب مدافع في الدوري الإنجليزي"، قال المصدر إنه لا يعلم شيئًا عنها، وإن تفسيرها بإنضمام علي جبر للأهلي غير صحيح.

جدير بالذكر أن علي جبر، مدافع نادي الزمالك، تمت إعارته في فترة الإنتقالات الشتوية، يناير الماضي، إلى ويست بروميتش الإنجليز