«كوبر» يبدأ إصلاح أخطاء هزيمة البرتغال.. و«أبوريدة» يخمد ثورة غضب «الحضرى»

نقلا عن العدد الورقي

سيطر الحزن على لاعبى منتخب مصر عقب الخسارة بهدفين مقابل هدف أمام البرتغال، فى الوقت بدل الضائع أمس الأول، بينما تنوعت مشاعر الجهاز الفنى للمنتخب بين الرضا عن أداء اللاعبين والغضب من ضياع الانتصار على بطل أوروبا فى الوقت القاتل من المباراة.

وحرص الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى لمنتخب مصر، على التحدث مع اللاعبين، مؤكداً أن أداء الفراعنة كان جيداً رغم الهزيمة، معتقداً أن الجمهور كان سعيداً بالمستوى الذى ظهر عليه الفريق، خاصة أنهم كانوا يواجهون بطل أوروبا.

وأشاد المدرب الأرجنتينى بمستوى جميع اللاعبين، وخص محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى بالشكر، قائلاً له: «كنت رائعاً والذى يشاهدك لا يعلم أن هذه هى أول مباراة دولية لك، وأنت لا تُسأل عن الهدفين».

وأضاف: «محمد الننى كانت من أفضل مبارياته يعود للخلف ويبدأ الهجوم ويتسلم الكرة من الشناوى، وكنا نستحوذ على الكرة بشكل جيد، عكس ما كنا نعانى منه فى المباريات السابقة، وتريزيجيه رائع ومروان محسن لاعب هام جداً وعمرو وردة كان مميزاً». وقال «كوبر» للاعبين: «رغم كل ما سبق من إشادة، إلا أنى غاضب من فقداننا للتركيز فى نهاية اللقاء، ولا يجب أن نشعر أننا فزنا بالمباراة إلا مع صافرة نهايتها وهذه قلة خبرة حدثت ولكن هذه هى ميزة المباريات الودية، لكى ترى ما هى أخطاؤك وتحددها وتعمل على إصلاحها، فليس من الجيد أن تفقد تركيزك أمام بطل أوروبا فى الدقائق الأخيرة».

ووصف «كوبر» ما حدث بالدقائق الأخيرة بالكارثة، موجهاً انتقادات عنيفة لثنائى الدفاع «حجازى وجبر» قائلاً لهما: «من غير المقبول أن تلعبا فى أوروبا وكليكما محترف بالدورى الإنجليزى ولا نستطيع أن نتمركز بشكل صحيح فى الكرات العرضية».

«صلاح» يشيد بـ«الشناوى»..

وفى سياق آخر، خاض محمد الشناوى، حارس المرمى، المباراة وهو يعانى من ضغط كبير بسبب وقوفه أساسياً على حساب عصام الحضرى وأحمد الشناوى ومحمد عواد، بسبب المنافسة الشرسة بين الرباعى للوجود فى كأس العالم، وحرص محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، على دعم «الشناوى» وأكد له أن المنافسة الشديدة فى صالح المنتخب، مشيداً بالمستوى الذى قدمه حارس الأهلى فى مواجهة نجوم البرتغال، وقال «صلاح» لمحمد الشناوى إن مستواه الرائع يؤهله أن يكون حارس المنتخب فى الفترة المقبلة.

وعلمت «الوطن» أن الأرجنتينى هيكتور كوبر وجهازه المعاون فضلوا استبعاد عصام الحضرى من التشكيل الاحتياطى فى مباراة البرتغال، خشية ازدياد الضغط على محمد الشناوى وتأثره بالسلب بسبب وجود حارس له تاريخ كبير كـ«الحضرى» على مقاعد البدلاء، واستاء عصام الحضرى من استبعاده تماماً من تشكيل مواجهة البرتغال، مشدداً على أنه كان جاهزاً للجلوس على مقعد الاحتياط.

و«عصام»: سأدعم أى لاعب يشارك مع المنتخب.. والوزير يدعم الفريق..

وطلب هانى أبوريدة، رئيس اتحاد كرة القدم، من عصام الحضرى التعامل بهدوء مع الموقف، وأن يكون داعماً لأى حارس يشارك كأساسى، وكان رد «الحضرى» أنه لا يعانى من أى مشكلة فيمن يحرس مرمى منتخب مصر، وأنه سيدعم أى لاعب يدافع عن قميص المنتخب، مشدداً على أنه يرغب بالمشاركة، لكنه يحترم رأى الجهاز الفنى واختياراته.

من جهة أخرى، حرص خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، على التحدث مع اللاعبين عقب الخسارة أمام البرتغال، ونقل للاعبين اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمنتخب وأنه دائم المتابعة لمبارياتهم، وأكد الوزير ثقته فى قدرات المنتخب على التأهل للدور الثانى فى كأس العالم، وتقديم صورة مشرفة للكرة المصرية، ووعده اللاعبون ببذل أقصى جهدهم وتقديم مستويات جيدة فى روسيا.

المدير الفنى يجهز «الشحات وأفشة» لمواجهة اليونان.. و«تريزيجيه» فى طريقه إلى جالاطا سراى التركى

وفى سياق مختلف، يواصل منتخب مصر تدريباته استعداداً لمواجهة اليونان مساء الثلاثاء المقبل، وحرص «كوبر» على علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون فى مواجهة البرتغال، كما أنه بدأ تجهيز حسين الشحات ومحمد مجدى «أفشة» لخوض مباراة اليونان ورؤية مدى تقبلهما لأسلوب لعب المدرب الأرجنتينى، وعلى جانب آخر أكد فاتح تريم مدرب «جالاطا سراى» أن إدارة ناديه بدأت المفاوضات لضم تريزيجيه بشكل رسمى.