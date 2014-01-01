«صلاح» يعادل «العميد» ويدخل المربع الذهبى لهدافى الفراعنة

نقلا عن العدد الورقي

واصل محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى، تألقه خلال الموسم الحالى، بعدما نجح فى تسجيل هدف الفراعنة الوحيد فى مرمى منتخب البرتغال، حامل لقب كأس الأمم الأوروبية الأخيرة «يورو 2016»، فى اللقاء الذى انتهى بفوز رفاق كريستيانو رونالدو بهدفين مقابل هدف، ضمن استعدادات المنتخبين لمونديال روسيا 2018.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف مع الفراعنة إلى 33 هدفاً، ليتقدم إلى المركز الرابع فى قائمة الهدافين التاريخيين للفراعنة على مر التاريخ، بالتساوى مع أحمد حسن، لاعب المنتخب الوطنى السابق، وعميد لاعبى العالم، واستطاع «مومو» الوصول لهذا العدد من الأهداف فى 57 مباراة، فيما كانت أهداف العميد فى 184 لقاءً مع الفراعنة.

كما يفصل صلاح خمسة أهداف فقط عن لاعب الأهلى السابق، محمد أبوتريكة، الذى سجل 38 هدفاً رفقة الفراعنة خلال 100 مباراة، ويمتلك محمد صلاح فرصة ذهبية للتقدم أكثر فى قائمة هدافى المنتخب عبر تاريخه والمنافسة على القمة، فى ظل صغر سنه وتألقه بشكل ملحوظ، حيث يحتل صدارة القائمة حسام حسن برصيد 69 هدفاً، وخلفه الراحل حسن الشاذلى برصيد 42 هدفاً.

فى سياق آخر، بات منتخب البرتغال ثانى المنتخبات الأوروبية التى واجهها صلاح بعد البوسنة والهرسك، والمفارقة أن «مومو» سجل فى مرمى المنتخبين، وهو اللاعب الوحيد من الجيل الحالى الذى يهز شباك منتخبين أوروبيين، وسبق لصلاح تسجيل الهدف الثانى للمنتخب الوطنى فى المواجهة الودية أمام البوسنة والهرسك التى انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 2-0، فى النمسا خلال شهر مارس عام 2014.

كما سجل الفرعون المصرى الهدف الأول له على ملعب ليتزجروند رغم ظهوره 4 مرات من قبل بقميص فريقه السابق بازل السويسرى، ويعتبر ظهوره أمام البرتغال هو الخامس، لكنه سجل عليه لأول مرة ليفك عقدة الملعب، كما وصل إلى 40 هدفاً هذا الموسم، منها 36 هدفاً مع ليفربول، فضلاً عن 4 أهداف مع الفراعنة، كما خاض «مومو» 13 مباراة فى عام 2018 مسجلاً خلالها 14 هدفاً.