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كوبر يجهز «الشحات وأفشة» لمواجهة اليونان.. و«تريزيجيه» في طريقه إلي جالاطا سراي التركي

اليوم AM 11:09
كتب: إبراهيم منصور
كوبر يجهز «الشحات وأفشة» لمواجهة اليونان.. و«تريزيجيه» في طريقه إلي جالاطا سراي التركي

الشحات

نقلاً عن العدد الورقي 

يواصل منتخب مصر تدريباته استعداداً لمواجهة اليونان مساء الثلاثاء المقبل، وحرص هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب، على علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون فى مواجهة البرتغال.

كما بدأ  كوبر في تجهيز حسين الشحات لاعب العين الإماراتي ومحمد مجدى «أفشة»، لاعب إنبي، لخوض مباراة اليونان ورؤية مدى تقبلهما لأسلوب لعب المدرب الأرجنتينى، وعلى جانب آخر أكد فاتح تريم مدرب «جالاطا سراى» أن إدارة ناديه بدأت المفاوضات لضم تريزيجيه بشكل رسمى.

وسيطر الحزن على لاعبى منتخب مصر عقب الخسارة بهدفين مقابل هدف أمام البرتغال، فى الوقت بدل الضائع أمس الأول، بينما تنوعت مشاعر الجهاز الفنى للمنتخب بين الرضا عن أداء اللاعبين والغضب من ضياع الانتصار على بطل أوروبا فى الوقت القاتل من المباراة.

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