«القيعي» يرد على هجوم رئيس الزمالك.. «سواق توك توك»

قال عدلي القيعي، رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، إن رئيس نادي الزمالك، هو أكثر من أساء للنادي خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه أحمد حسن على إذاعة إنرجي: "سأرد على رئيس الزمالك غدًا خلال البرنامج الذي أقدمه على قناة الأهلي، ولكن في إطار اخلاق النادي الأهلي.

وتابع: "أنا غير غاضب من تصريحات رئيس الزمالك، وكنت أتوقع الهجوم قبل ذلك، وأنا مردتش عليه وأنا صغير فمش هرد عليه وأنا كبير".

واستطرد: "أنا بعرف أخد حقي كويس ولكن بطريقتي، والإعلام الفترة الماضية أصبح بدون معايير نهائيا".

وأختتم حديثه قائلا: "لو أنا سايق عربيتي وسواق توك توك صدم سيارتي، هل هنزل من العربية واتخانق معاه، أكيد لا".