الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

"بارتون" يؤكد أحقية "صلاح" بجائزة الأفضل في الـ"بريميرليج"

"كورتوا" خارج تشكيل بلجيكا أمام السعودية

الشيخ يؤدي مناسك العمرة

«القيعي»: أخلاق الأهلي تمنعنا من الرد على "مرتضى"

«القيعي» يرد على هجوم رئيس الزمالك.. «سواق توك توك»

منذ 55 دقيقة
كتب: أحمد خالد
«القيعي» يرد على هجوم رئيس الزمالك.. «سواق توك توك»

عدلي القيعي

قال عدلي القيعي، رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، إن رئيس نادي الزمالك، هو أكثر من أساء للنادي خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه أحمد حسن على إذاعة إنرجي: "سأرد على رئيس الزمالك غدًا خلال البرنامج الذي أقدمه على قناة الأهلي، ولكن في إطار اخلاق النادي الأهلي.

وتابع: "أنا غير غاضب من تصريحات رئيس الزمالك، وكنت أتوقع الهجوم قبل ذلك، وأنا مردتش عليه وأنا صغير فمش هرد عليه وأنا كبير".

واستطرد: "أنا بعرف أخد حقي كويس ولكن بطريقتي، والإعلام الفترة الماضية أصبح بدون معايير نهائيا".

وأختتم حديثه قائلا: "لو أنا سايق عربيتي وسواق توك توك صدم سيارتي، هل هنزل من العربية واتخانق معاه، أكيد لا".

أخبار متعلقة

"عدلي القيعي" مديرا للتعاقدات بالأهلي

"عدلي القيعي" مديرا للتعاقدات بالأهلي
رئيس المقاصة يرد على مفاجأة عدلي القيعي .. " مفيش"

رئيس المقاصة يرد على مفاجأة عدلي القيعي .. " مفيش"

سراج الدين يمتدح عدلي القيعي .. "مدرسة مكتملة المناهج "

أشاد عصام سراج الدين، عضو لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، بدور المهندس عدلي القيعي مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء.

عدلي القيعي يتحدث عن صفقات الأهلي الشتوية ومنافسة الزمالك

أكد عدلي القيعي مدير التعاقدات في الأهلي أن المجلس قام بإبرام صفقات جيدة مؤكدا والأهلي خرج مستفيدًا من الميركاتو الشتوى حتى الآن.

أخبار قد تعجبك

«كوبر» يبدأ إصلاح أخطاء هزيمة البرتغال.. و«أبوريدة» يخمد ثورة غضب «الحضرى»

استطلاع رأى

الأكثر قراءة

بالصور| «بليتشر ريبورت» تتهكم على «صلاح» وتثير غضب المصريين

إبراهيم سعيد يداعب «ميدو وعبدالغني» بعد الفيديو المسرب.. "4 أيام علي ذمة التحقيق"

«أحمد فتحي» يرد على منتقديه في لقاء البرتغال بصورة لرونالدو
ثورة كروية بالزمالك.. والفريق يواجه بتروجت ودياً