الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

الزمالك يستأنف تدريباته غدًا بدون راحة

ايهاب جلال : ودية بتروجت مفيدة .. ونسعى لحصد كأس مصر

«أيوب» يقود مران الأهلي في الإمارات

إيهاب جلال عن عروض الإمارات: الزمالك أكبر من أي مكان

«الفجيرة» تستقبل بعثة الأهلي بالورود

منذ 24 دقيقة
كتب: محمد السيسي
«الفجيرة» تستقبل بعثة الأهلي بالورود

بعثة الأهلي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإمارات منذ قليل، برئاسة خالد الدرندلي أمين الصندوق، للقاء الفجيرة وديًا بعد غد، الثلاثاء.

وتأتي احتفالات النادي الإماراتي بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيسه.

وكان في استقبال بعثة الأهلي وفد رفيع المستوى من نادي الفجيرة، الذي حرص على إنهاء إجراءات الدخول في دقائق معدودة، وقام باستقبال البعثة بالورود من سلم الطائرة وحتى صالة الوصول، وحرص على إقامة تشريفة خاصة داخل المطار تقديرًا لبعثة الأهلي.

وتتوجه بعثة الأهلي الآن إلى فندق الإقامة للخلود للراحة قبل أن يخوض الفريق المران، مساء اليوم، والذي من المنتظر أن يكون خفيفًا تجنبًا للإرهاق بعد رحلة السفر الطويلة من القاهرة للإمارات.

أخبار متعلقة

الأهلي يُحذر لاعبيه الدوليين من السماسرة

الأهلي يُحذر لاعبيه الدوليين من السماسرة
«القيعي»: أخلاق الأهلي تمنعنا من الرد على "مرتضى"

«القيعي»: أخلاق الأهلي تمنعنا من الرد على "مرتضى"

القيعي يعلق على مفاوضات الأهلي مع "علي جبر"

رفض عدلي القيعي، رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، التعليق على قرار التعاقد مع علي جبر، لاعب وست بروميتش الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

بالصور| نشطاء يسخرون من زي الأهلي الجديد.. «شعبولا ستايل»

سخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من تصميم "الزي" الجديد الخاص بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد ظهوره بساعات قليلة.

أخبار قد تعجبك

«كوبر» يبدأ إصلاح أخطاء هزيمة البرتغال.. و«أبوريدة» يخمد ثورة غضب «الحضرى»

استطلاع رأى

الأكثر قراءة

بالصور| «بليتشر ريبورت» تتهكم على «صلاح» وتثير غضب المصريين

إبراهيم سعيد يداعب «ميدو وعبدالغني» بعد الفيديو المسرب.. "4 أيام علي ذمة التحقيق"

«أحمد فتحي» يرد على منتقديه في لقاء البرتغال بصورة لرونالدو
ثورة كروية بالزمالك.. والفريق يواجه بتروجت ودياً