«الفجيرة» تستقبل بعثة الأهلي بالورود

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإمارات منذ قليل، برئاسة خالد الدرندلي أمين الصندوق، للقاء الفجيرة وديًا بعد غد، الثلاثاء.

وتأتي احتفالات النادي الإماراتي بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيسه.

وكان في استقبال بعثة الأهلي وفد رفيع المستوى من نادي الفجيرة، الذي حرص على إنهاء إجراءات الدخول في دقائق معدودة، وقام باستقبال البعثة بالورود من سلم الطائرة وحتى صالة الوصول، وحرص على إقامة تشريفة خاصة داخل المطار تقديرًا لبعثة الأهلي.

وتتوجه بعثة الأهلي الآن إلى فندق الإقامة للخلود للراحة قبل أن يخوض الفريق المران، مساء اليوم، والذي من المنتظر أن يكون خفيفًا تجنبًا للإرهاق بعد رحلة السفر الطويلة من القاهرة للإمارات.