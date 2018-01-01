مواجهات متكافئة بين مصر واليونان.. والتاريخ لا ينسى السداسية

يترقب الشارع المصري وبفارغ الصبر، ثاني اختبارات الفراعنة الودية الدولية ضمن استعداداته لخوض غمار نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا، والمقرر اقامتها يونيو المقبل.

وكان المنتخب المصري قد خاض بروفة في غاية القوة أمام البرتغال استعداداً للمعترك المونديالي، وانتهت بانتصار برازيل أوروبا بنتيجة 2-1.

وقبل المواجهة المرتقبة بين المنتخب المصري واليوناني، فهناك العديد من المباريات التاريخية التي جمعت جيران المتوسط، وجاءت أبرز أرقام تلك اللقاءات كالتالي :

-تقابل كلا المنتخبين في 16 مباراة، منهم 7 مباريات ودية، و9 مباريات بدور ألعاب البحر المتوسط.

-انتصر المنتخب المصري في 6 لقاءات، وخسر في 6 مباريات أخرى، بينما تعادل كلا المنتخبين في 4 لقاءات.

-سجل لاعبو المنتخب المصري 26 هدفاً في شباك الإغريق، فيما اهتزت شباك الفراعنة بـ27 هدفاً.

-أول مواجهة جمعت كلا المنتخبين كانت في 19 يونيو من عام 1936، وفاز المنتخب المصري وقتها بنتيجة 3-1.

-يعد السيد الضيظوي هداف لقاءات المنتخبين برصيد 6 أهداف.

-أكبر فوز حققه المنتخب المصري على نظيره اليوناني كان بنتيجة 5-2 لصالح الفراعنة، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين في 31 أغسطس من عام 1975.

-أكبر انتصار للمنتخب اليوناني على حساب نظيره المصري كان بنتيجة 6-1 لصالح أحفاد الإغريق، بالتحديد في 10 أكتوبر من عام 1990، وهو اللقاء الذي تسبب وقتها في إقالة الراحل محمود الجوهري من منصب المدير الفني للمنتخب المصري.