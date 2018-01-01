الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

تشيلسي لم يفقد الأمل فى ضم مهاجم روما

توأمة بين لجنة الحكام المصرية والسويسرية

مفاجأة.. رونالدو أصر على استكمال مباراة مصر حتى نهايتها

مروان محسن لمنتقديه: " كوبر يعلم قيمتي جيدا"

مواجهات متكافئة بين مصر واليونان.. والتاريخ لا ينسى السداسية

اليوم PM 06:54
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
مواجهات متكافئة بين مصر واليونان.. والتاريخ لا ينسى السداسية

مصر واليونان

يترقب الشارع المصري وبفارغ الصبر، ثاني اختبارات الفراعنة الودية الدولية ضمن استعداداته لخوض غمار نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا، والمقرر اقامتها يونيو المقبل.

وكان المنتخب المصري قد خاض بروفة في غاية القوة أمام البرتغال استعداداً للمعترك المونديالي، وانتهت بانتصار برازيل أوروبا بنتيجة 2-1.

وقبل المواجهة المرتقبة بين المنتخب المصري واليوناني، فهناك العديد من المباريات التاريخية التي جمعت جيران المتوسط، وجاءت أبرز أرقام تلك اللقاءات كالتالي :

-تقابل كلا المنتخبين في 16 مباراة، منهم 7 مباريات ودية، و9 مباريات بدور ألعاب البحر المتوسط.

-انتصر المنتخب المصري في 6 لقاءات، وخسر في 6 مباريات أخرى، بينما تعادل كلا المنتخبين في 4 لقاءات.

-سجل لاعبو المنتخب المصري 26 هدفاً في شباك الإغريق، فيما اهتزت شباك الفراعنة بـ27 هدفاً.

-أول مواجهة جمعت كلا المنتخبين كانت في 19 يونيو من عام 1936، وفاز المنتخب المصري وقتها بنتيجة 3-1.

-يعد السيد الضيظوي هداف لقاءات المنتخبين برصيد 6 أهداف.

-أكبر فوز حققه المنتخب المصري على نظيره اليوناني كان بنتيجة 5-2 لصالح الفراعنة، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين في 31 أغسطس من عام 1975.

-أكبر انتصار للمنتخب اليوناني على حساب نظيره المصري كان بنتيجة 6-1 لصالح أحفاد الإغريق، بالتحديد في 10 أكتوبر من عام 1990، وهو اللقاء الذي تسبب وقتها في إقالة الراحل محمود الجوهري من منصب المدير الفني للمنتخب المصري.

 

أخبار متعلقة

صوت لـ«صلاح».. «الفرعون المصري» ينافس ميسي ورونالدو في استفتاء غلاف «فيفا 19»

صوت لـ«صلاح».. «الفرعون المصري» ينافس ميسي ورونالدو في استفتاء غلاف «فيفا 19»
المصري يسعى لتجديد عقد "بانسيه"

المصري يسعى لتجديد عقد "بانسيه"

هاني رمزي: "الشناوي" المكسب الحقيقي من مباراة مصر والبرتغال

أكد هاني رمزي، نجم المنتخب الوطني السابق، ان أداء المنتخب خلال مواجهة البرتغال، هو ما جعل الجماهير حزينة من الخسارة.

ايهاب جلال : ودية بتروجت مفيدة .. ونسعى لحصد كأس مصر

أكد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن تجربة اليوم الودية أمام بتروجت كانت مفيدة وقام الجهاز الفني بتجربة جميع اللاعبين خلالها .

أخبار قد تعجبك

«كوبر» يبدأ إصلاح أخطاء هزيمة البرتغال.. و«أبوريدة» يخمد ثورة غضب «الحضرى»

استطلاع رأى

الأكثر قراءة

بالصور| «بليتشر ريبورت» تتهكم على «صلاح» وتثير غضب المصريين

إبراهيم سعيد يداعب «ميدو وعبدالغني» بعد الفيديو المسرب.. "4 أيام علي ذمة التحقيق"

«أحمد فتحي» يرد على منتقديه في لقاء البرتغال بصورة لرونالدو
ثورة كروية بالزمالك.. والفريق يواجه بتروجت ودياً