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بأمر الخطيب.. الأهلي يلاحق «مرتضى» قضائيًا

منذ 23 دقيقة
كتب: حسين غريب
بأمر الخطيب.. الأهلي يلاحق «مرتضى» قضائيًا

القيعي

كشف عدلي القيعي مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن ملاحقة ناديه قضائيًا لمرتضى منصور رئيس الزمالك بعد تصريحاته ضد رئيس النادي محمود الخطيب ومسؤولي القلعة الحمراء.

وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "تم اتخاذ كافة الاجراءات الرسمية والقانونية، ضد من أخطأ في الأهلي وكذلك من قام باستضافته"، في إشارة لمقدم البرنامج الذي تحدث فيه رئيس الزمالك".

وأوضح: " تلقيت مكالمة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أبدى خلالها غضبه الشديد من تصريحات رئيس الزمالك، مطالبني باتخاذ الاجراءات الرسمية والقانونية من أجل حصول النادي على حقوقه، وهو ما قمنا به".

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