موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر واليونان

يشهد ملعب ليتزيجراند في مدينة زيوريخ السويسرية مباراة ودية دولية بين منتخبي مصر واليونان، في إطار استعدادات المنتخب الوطني لكأس العالم.

وستنطلق المباراة بين المنتخبين في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وسيتم نقلها على قناة أون سبورت، وترددها 10853، أفقي 5/6.

وقررت إدارة القناة تغيير الاستديو التحليلي الخاص بالمباراة، وسيقدمه سيف زاهر، بينما سيقوم بالتحليل أيمن يونس وهاني رمزي، بدلا من مجدي عبد الغني وحازم إمام وأحمد حسام "ميدو" بعد أزمة الفيديو المسرب خلال استديو مباراة مصر والبرتغال.