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خاص| إسماعيل سليم: الزمالك فى عهد مرتضى تحول لنادى اجتماعي

خاص| إسماعيل سليم: "مرتضى أكبر طرطور في الزمالك"

إسماعيل سليم: "مرتضى سرق الريان واستولى على فيلا أحمد عرابي من سيدة"

منذ 37 دقيقة
كتب: محمود فؤاد
إسماعيل سليم: "مرتضى سرق الريان واستولى على فيلا أحمد عرابي من سيدة"

مرتضى منصور

وجه إسماعيل سليم، نائب رئيس نادي الزمالك الأسبق، رسالة الى رئيس نادي الزمالك الحالي، ردا على الهجوم الذى شنه مرتضى ضده مؤخرا.

وقال إسماعيل سليم، خلال تصريحاته الخاصة للوطن سبورت" انت خايف من اللجان اللى موجودة فى النادى ليه يامرتضى ، ودائما تقول أنك رجل قانون فيجب أن تترك القانون يأخذ مجراه لتعلم الناس الحقيقة".

وتابع " مش أنا اللى سرقت الريان يامرتضى، انت اللى سرقت الريان وخدت 2 مليون دولار، وانت اللى استوليت على الفيلا اللى فى أحمد عرابى من واحدة ست، وأمر الاعتقال بتاعك موجود وانت اللى اتحبست مش إسماعيل سليم".

واختتم تصريحاته قائلا" انا اللى اتفيشت ولا انت، ومين اللى اتفيشت رجليه وهو داخل السجن" عيب واعرف تاريخك الأول.

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