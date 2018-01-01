«تريزيجيه وفتحي وحامد» أبرز المستبعدين من مباراة اليونان

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تريزيجيه
قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، استبعاد ستة لاعبين من مواجهة اليوم الودية أمام منتخب اليونان في ثاني المباريات الودية استعدادا بكأس العالم 2018 بروسيا.
واستبعد «كوبر» كل من:
"محمد الشناوي، وأحمد فتحي وطارق حامد ومحمد حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا".
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