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اليونان تتقدم على مصر بهدف نظيف في الشوط الأول

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30دقيقة| اليونان تتقدم على مصر بالهدف الأول.. وتراجع ملحوظ في أداء الفراعنة

بالفيديو| اليونان يتقدم على مصر بالهدف الأول

منذ 19 دقيقة
كتب: حسين غريب
بالفيديو| اليونان يتقدم على مصر بالهدف الأول

اليونان

سجل اللاعب كاريليس، الهدف الأول لمنتخب اليونان في الدقيقة 29، بمرمى مصر في اللقاء الذي يجمع الفريقين وديًا بسويسرا استعدادًا لكأس العالم روسيا 2018.

وكان المنتخب الوطني خسر من نظيره البرتغالي مساء الجمعة الماضي، بصعوبة بهدفين مقابل هدف، أحرزهما كريستيانو رونالدو، في الدقائق القاتلة من عمر اللقاء.

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يقدم «الوطن سبورت» خدمة الث البماشر لمباراة المنتخب الوطني أمام اليونان، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض كأس العالم روسيا 2018.

مجموعة مصر.. فرنسا تتقدم على روسيا بهدف نظيف في الشوط الأول

أنتهي الشوط الأول، من لقاء الدب الروسي، أمام نظيره الفرنسي، بتقدم منتخب الديوك، بهدف دون رد، سجله اللاعب "مبابي" فى الدقيقة 40، بعد مراوغة مدافع روسيا داخل منطق

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