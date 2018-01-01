بالفيديو| اليونان يتقدم على مصر بالهدف الأول

سجل اللاعب كاريليس، الهدف الأول لمنتخب اليونان في الدقيقة 29، بمرمى مصر في اللقاء الذي يجمع الفريقين وديًا بسويسرا استعدادًا لكأس العالم روسيا 2018.

وكان المنتخب الوطني خسر من نظيره البرتغالي مساء الجمعة الماضي، بصعوبة بهدفين مقابل هدف، أحرزهما كريستيانو رونالدو، في الدقائق القاتلة من عمر اللقاء.