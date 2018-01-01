بالفيديو| مؤمن زكريا يهدر أول فرص مصر أمام اليونان

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مصر
أهدر مؤمن زكريا أول أهداف مصر أمام اليونان في الدقيقة 5 من المباراة الودية التي تجمع الفريقين ضمن الاستعداد لمونديال روسيا 2018.
وتلقى مؤمن زكريا تمريرة رائعة من رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء لكنه فشل في استغلالها ليتصدى لها دفاع وحارس اليونان.
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