بالفيديو| مؤمن زكريا يهدر أول فرص مصر أمام اليونان

أهدر مؤمن زكريا أول أهداف مصر أمام اليونان في الدقيقة 5 من المباراة الودية التي تجمع الفريقين ضمن الاستعداد لمونديال روسيا 2018.

وتلقى مؤمن زكريا تمريرة رائعة من رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء لكنه فشل في استغلالها ليتصدى لها دفاع وحارس اليونان.