10دقائق|بالفيديو.. مؤمن زكريا يحرم الفراعنة من تسجيل الهدف الأول في مرمى اليونان

مرت 10 دقائق من زمن مباراة مصر واليونان ولازال التعادل السلبي يسيطر على نتيجة اللقاء خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب جراسهوبرز ضمن استعدادات الفراعنة لكأس العالم.

وكاد علي جبر أن يكلف منتخب مصر هدفا في بداية اللقاء بعد تأخره في الإطاحة بالكرة من أمام محمد عواد، قبل أن ينقض مهاجم اليونان على لاعب وست بروميتش إلا ان الكرة مرت بسلام على مرمى الفراعنة.

وضغط الفراعنة مع بداية اللقاء، وانطلق رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء قبل أن يمرر الكرة لمؤمن زكريا إلا أن الأخير سدد في يد الحارس اليوناني جيانوتيس مهدرا فرصة الهدف الأول.

وأجرى كوبر تغييرات شاملة في تشكيل المنتخب حيث يشارك علي جبر في قلب الدفاع ومحمد النني في وسط الملعب ممن بدأوا مواجهة البرتغال بشكل أساسي في المباراة التي انتهت بخسارة الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

ويبدأ كوبر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد عواد.

الدفاع: عمر جابر، علي جبر، سعد سمير، أحمد المحمدي.

الوسط: محمد النني، حسام عاشور، رمضان صبحي، مؤمن زكريا، "أفشة".

الهجوم: مروان محسن.