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20دقيقة| سيطرة متبادلة بين مصر واليونان.. والتعادل السلبي مستمر

منذ 47 دقيقة
كتب: أحمد موسى
20دقيقة| سيطرة متبادلة بين مصر واليونان.. والتعادل السلبي مستمر

مصر

مرت 20 دقيقة من زمن مباراة مصر واليونان ولازال التعادل السلبي يسيطر على نتيجة اللقاء خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب لاتس جراند في مدينة زيورخ السويسرية ضمن استعدادات الفراعنة لكأس العالم.

وبدء المنتخب اليوناني مبادلة الفراعنة الهجمات بعد العشر دقائق الأولى التي شهدت سيطرة مصرية كاملة.

ومنع علي جبر فرصة خطيرة للمنتخب اليوناني في الدقيقة 12 بعد عرضية يونانية من الجانب الأيمن إلا أن مدافع وست بروم أطاح بالكرة برأسه لضربة ركنية.

وأجرى كوبر تغييرات شاملة في تشكيل المنتخب حيث يشارك علي جبر في قلب الدفاع ومحمد النني في وسط الملعب ممن بدأوا مواجهة البرتغال بشكل أساسي في المباراة التي انتهت بخسارة الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

ويبدأ كوبر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد عواد.

الدفاع: عمر جابر، علي جبر، سعد سمير، أحمد المحمدي.

الوسط: محمد النني، حسام عاشور، رمضان صبحي، مؤمن زكريا، "أفشة".

الهجوم: مروان محسن.

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