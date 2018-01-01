"احذر ياكوبر".. العرضيات فيها أهداف قاتلة

لايزال المنتخب المصري بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، يعاني من أحد عيوبه القاتلة على الإطلاق، والتي دائماً ما تكلف مرمى الفراعنة العديد من الأهداف المؤثرة.

وتكرر هذا العيب القاتل خلال وديتي الفريق المصري في معسكره الحالي في مدينة زيورخ السويسرية.

مباراة مصر والبرتغال

وجاء هدفي المنتخب البرتغالي أمام المنتخب المصري عن طريق نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو برأسيتين جاءا عن طريق كرات عرضية وسط حالة من التوهان وانعدام التركيز من دفاع الفراعنة، والذي يتميز مدافعيه بطولة القامة المتمثلين في الثنائي أحمد حجازي، وعلي جبر، وسط غياب الرقابة العكسية من جانب ظهيري أجناب المنتخب المصري المتمثلين في الثنائي محمد عبد الشافي الظهير الأيسر، وأحمد فتحي الظهير الأيمن.

وتكرر هذا العيب أيضاً خلال لقاء المنتخب المصري الودي الجاري حالياً أمام اليونان، إذ جاء هدف الأغريق الوحيد في شباك الفراعنة عن طريق رأسية نيكولاوس كاريليس الذي استغل كرة عرضية من الجانب الأيمن ليسدد رأسية قوية استقرت في شباك المنتخب المصري، بعد فشل عمر جابر الظهير الايسر في القيام بدوره الدفاعي على الوجه المطلوب من هذا الجانب والذي كان سبب رئيسياً في تهديد المنتخب المصري بهدف قاتل.

وخلال الجولة الأولى من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا، والتي جمعت منتخبي مصر والكونغو والتي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 2-1، إستغل فيريبوري دور عرضية متقنة ليسدد رأسية رائعة استقرت في شباك الحضري.

وتكرر نفس المشهد بين المنتخبين في اللقاء الذي جمعهما في الجولة الخامسة لدور المجموعات من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، والذي انتهى بفوز المنتخب المصري بنتيجة 2-1، إذ جاء هدف المنتخب الكونغولي الوحيد عن طريق رأسية أرنولد بوكا والذي نجح بدوره في تسجيل تلك الرأسية من عرضية زميله تييفي بيفوما المتقنة.

وفي نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون، والتي جمعت مصر والكاميرون، جاء هدف الأسود الأول من رأسية نيكولاس نكولو، والذي نجح في تحويل كرة عرضية من الجانب الأيسر في شباك المنتخب المصري.