70دقيقة| كهربا يهدر هدف التعادل لمصر أمام اليونان.. ونزول السعيد

مرت 70دقيقة من زمن مباراة مصر واليونان ولازال تقدم أحفاد الإغريق بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب ملعب لاتس جراند في مدينة زيورخ السويسرية ضمن استعدادات الفراعنة لكأس العالم.

وأهدر لاعبي المنتخب اليوناني أكثر من فرصة محققة امام المرمى وسط استسلام تام من جانب كل لاعبي المنتخب المصري.

ونفذ باكاسيتاس ضربة ركنية لمنتخب اليونان من الجهة اليسرى لتجد رأسية خريستودولوبلوس لكن عواد أبعدها ببراعة من على خط المرمى.

وأجرى كوبر تغييرين متتاليين بنزول عبدالله السعيد وكهربا بدلا من حسام عاشور ومروان محسن على أمل تغيير شكل المنتخب بعد الأداء الباهت الذي ظهر خلاله لاعبي الفراعنة.

وطالبت الجماهير المصرية القليلة المتواجدة في ملعب اللقاء بنزول محمد صلاح بعد العقم الهجومي الذي ظهر عليه الفراعنة في المباراة.

وأهدر محمود عبد المنعم كهربا فرصة إدراك التعادل فور نزوله بعد انفراده بمرمى المنتخب اليوناني، إلا أن الأول سدد في يد الحارس.

وأجرى كوبر تغييرات شاملة في تشكيل المنتخب حيث يشارك علي جبر في قلب الدفاع ومحمد النني في وسط الملعب ممن بدأوا مواجهة البرتغال بشكل أساسي في المباراة التي انتهت بخسارة الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

وبدأ كوبر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد عواد.

الدفاع: عمر جابر، علي جبر، سعد سمير، أحمد المحمدي.

الوسط: محمد النني، حسام عاشور، رمضان صبحي، مؤمن زكريا، "أفشة".

الهجوم: مروان محسن.