بالفيديو| «كهربا» يهدر فرصة التعادل لمصر أمام اليونان

أهدر محمود عبدالمنعم "كهربا" فرصة خطيرة لمنتخب مصر أمام اليونان في الدقيقة 68 في اللقاء الذي يخوضه الفراعنة استعدادًا لكأس العالم روسيا 2018.

ولاحت لكهربا أخطر كرات مصر في الشوط الثاني، بالقرب من مرمى اليونان لكنه سددها ضعيفة لينقذها حارس المرمى.