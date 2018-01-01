بالفيديو| «كهربا» يهدر فرصة التعادل لمصر أمام اليونان

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كهربا
أهدر محمود عبدالمنعم "كهربا" فرصة خطيرة لمنتخب مصر أمام اليونان في الدقيقة 68 في اللقاء الذي يخوضه الفراعنة استعدادًا لكأس العالم روسيا 2018.
ولاحت لكهربا أخطر كرات مصر في الشوط الثاني، بالقرب من مرمى اليونان لكنه سددها ضعيفة لينقذها حارس المرمى.
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1
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الفجيرة
روسيا
1
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3
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مصر
0
:
1
08:00 PMمباريات ودية
اليونان
بلجيكا
4
:
0
08:45 PMمباريات ودية
السعودية
إنجلترا
1
:
0
09:00 PMمباريات ودية
إيطاليا
أسبانيا
2
:
1
09:30 PMمباريات ودية
الأرجنتين
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