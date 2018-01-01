الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

الشوط الأول..اسبانيا تتفوق على الأرجنتين بنتيجة 2-1

"مران تكتيكي" للمصري استعداداً للاتحاد السكندري

«صلاح» : «كوبر» استقر على تشكيل الفراعنة بالمونديال

تحليل بالصور| ليلة سقوط الفراعنة أمام الإغريق.. تكرار العيوب الدفاعية وحرق اللاعبين

بالفيديو| «كهربا» يهدر فرصة التعادل لمصر أمام اليونان

اليوم PM 09:34
كتب: حسين غريب
بالفيديو| «كهربا» يهدر فرصة التعادل لمصر أمام اليونان

كهربا

أهدر محمود عبدالمنعم "كهربا" فرصة خطيرة لمنتخب مصر أمام اليونان في الدقيقة 68 في اللقاء الذي يخوضه الفراعنة استعدادًا لكأس العالم روسيا 2018.

ولاحت لكهربا أخطر كرات مصر في الشوط الثاني، بالقرب من مرمى اليونان لكنه سددها ضعيفة لينقذها حارس المرمى.

أخبار متعلقة

70دقيقة| كهربا يهدر هدف التعادل لمصر أمام اليونان.. ونزول السعيد

70دقيقة| كهربا يهدر هدف التعادل لمصر أمام اليونان.. ونزول السعيد
«كهربا» يقطع علاقته بالخليج.. و«العجان» خارج الزمالك نهاية الموسم

«كهربا» يقطع علاقته بالخليج.. و«العجان» خارج الزمالك نهاية الموسم

كوبر يفاضل بين "كهربا ورمضان" لتعويض غياب السعيد

يدرس الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، الدفع بمحمود حسن تريزيجية لاعب قاسم باشا التركى ، أساسيا في ودية الفراعنة أمام البرتغال والتي ستقام في

كهرباء الاسماعيلية يصعق المريخ بهدف

تغلب كهرباء الاسماعيلية على ضيفه المريخ بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الكهرباء

أخبار قد تعجبك

5 أوراق جديدة للفراعنة أمام اليونان للخروج من توابع خسارة «الوقت الضائع»

استطلاع رأى

  • الأهلي

    الأهلي

  • 4

    :

    1

    03:45 PM

    مباريات ودية
  • الفجيرة

    الفجيرة

  • روسيا

    روسيا

  • 1

    :

    3

    05:45 PM

    مباريات ودية
  • فرنسا

    فرنسا

  • مصر

    مصر

  • 0

    :

    1

    08:00 PM

    مباريات ودية
  • اليونان

    اليونان

  • بلجيكا

    بلجيكا

  • 4

    :

    0

    08:45 PM

    مباريات ودية
  • السعودية

    السعودية

  • إنجلترا

    إنجلترا

  • 1

    :

    0

    09:00 PM

    مباريات ودية
  • إيطاليا

    إيطاليا

  • أسبانيا

    أسبانيا

  • 2

    :

    1

    09:30 PM

    مباريات ودية
  • الأرجنتين

    الأرجنتين

الأكثر قراءة

حازم إمام عن استبعاده من استديو مباراة مصر واليونان: «كفاية هري أنا اللي اعتذرت»

"ريال مدريد" يستغنى عن 3 لاعبين من أجل صلاح

المنتخب يرفض التدخل في أزمة "كوكا"
مصر واليونان.. الألمانى «سكيبى» يواجه فكر «كوبر» الأرجنتينى