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80دقيقة| تحسن في أداء لاعبي مصر أمام اليونان.. ونزول شيكابالا

منذ 57 دقيقة
كتب: أحمد موسى
80دقيقة| تحسن في أداء لاعبي مصر أمام اليونان.. ونزول شيكابالا

كهربا

مرت 80 دقيقة من زمن مباراة مصر واليونان ولازال تقدم أحفاد الإغريق بهدف نظيف خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب ملعب لاتس جراند في مدينة زيورخ السويسرية ضمن استعدادات الفراعنة لكأس العالم.

وتغير شكل المنتخب المصري نسبيا بعد إجراء هيكتور كوبر العديد من التغييرات في الشوط الثاني، وتواجد الفراعنة في منطقة جزاء اليونان في أكثر من مناسبة.

وأرسل عبدالله السعيد تمريرة طولية من عمق الملعب لمحمود كهربا إلا أن الأخير تأخر في تصويب الكرة ليحرم الفراعنة من فرصة محققة لإدراك التعادل.

ودفع هيكتور كوبر بشيكابالا بدلا من رمضان صبحي في الدقيقة 79.

وأجرى كوبر تغييرات شاملة في تشكيل المنتخب حيث يشارك علي جبر في قلب الدفاع ومحمد النني في وسط الملعب ممن بدأوا مواجهة البرتغال بشكل أساسي في المباراة التي انتهت بخسارة الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

وبدأ كوبر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد عواد.

الدفاع: عمر جابر، علي جبر، سعد سمير، أحمد المحمدي.

الوسط: محمد النني، حسام عاشور، رمضان صبحي، مؤمن زكريا، "أفشة".

الهجوم: مروان محسن.

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