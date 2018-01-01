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بالفيديو| منتخب مصر يختتم معسكر سويسرا بالخسارة أمام اليونان

منذ 40 دقيقة
كتب: أحمد موسى
بالفيديو| منتخب مصر يختتم معسكر سويسرا بالخسارة أمام اليونان

مصر واليونان

خسر المنتخب المصري ثاني تجاربه الودية استعدادا لكأس العالم بالهزيمة أمام اليونان بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب لانس جراند في مدينة زيوريخ السويسرية.

ودخل المنتخبين اللقاء بتشكيل من البدلاء مع بداية اللقاء لتجربة العديد من اللاعبين، في ظل لعب الفراعنة وأحفاد الإغريق لمباراتين في 4 أيام.

وظهر عدم الانسجام بين لاعبي المنتخب المصري في الشوط الأول، وسيطر المنتخب اليوناني على اللقاء بشكل كامل.

وتمكن كاريليس من إحراز هدف المباراة الوحيد لأحفاد الأغريق في الدقيقة 29 بعد عرضية من الجانب الأيمن قبل أن يستقبلها برأسه في الشباك وسط استسلام من جانب الدفاع المصري.

ودفع هيكتور كوبر بالعديد من التغييرات في الشوط الثاني على أمل إدراك هدف التعادل بعد الأداء الباهت في الشوط الأول.

وأجرى هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر تغييرين مع بداية الشوط الثاني بنزول عمرو وردة وحسين الشحات بدلا من مؤمن زكريا ومحمد مجدي أفشة.

وتعرض عمر جابر للإصابة في الدقيقة 50، ليضطر كوبر لإجراء ثالث تغييراته بنزول أيمن أشرف.

وفي الدقيقة 59 أهدر ستافيليدس الظهير الأيسر لليونان فرصة هدف محققة امام المرمى بعد توغله من الجانب الأيسر قبل أن يسدد خارج المرمى.

وأجرى كوبر تغييرين متتاليين بنزول عبدالله السعيد وكهربا بدلا من حسام عاشور ومروان محسن على أمل تغيير شكل المنتخب بعد الأداء الباهت الذي ظهر خلاله لاعبي الفراعنة.

ودخل شيكابالا بدلا من رمضان صبحي في الدقيقة 79 من اجل زيادة الفاعلية الهجومية للفراعنة.

وأنهى المنتخب المصري معسكره في سويسرا بالهزيمة في المباراتين أمام البرتغال واليونان استعدادا لكأس العالم.

 

 

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