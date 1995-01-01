إسماعيل سليم: مرتضى منصور دخيل على الزمالك ومن مطاريد الأهلى.. وضربته علقة ساخنة لا ينساها

نقلا عن العدد الورقي

هاجم إسماعيل سليم، نائب رئيس نادى الزمالك الأسبق، مرتضى منصور رئيس النادى الحالى، وشدد على أن النادى فى عهد مرتضى تحول إلى «خرابة» رياضية بفقدان كل البطولات فى مختلف الألعاب الرياضية.

وقال «سليم» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «فى انتخابات 97، فاز الدكتور كمال درويش بمنصب الرئيس وأنا معه نائباً، ومن أول يوم عمل للمجلس تعرض للسباب من مرتضى ووقتها خد علقة ساخنة لا ينساها، وأنا وأمير الرفاعى ضربناه لما دخل علينا بصاعق كهربائى واتهجم علينا، وبعدها قمنا بشطب عضويته لمدة عام ونصف العام، وأقسم مرتضى وقتها أنه سوف يقوم بحبسى وقال (لو ده محصلش هقطّع كارنيه الزمالك) وحتى الآن لم أدخل السجن ساعة واحدة، ولم يف بوعده كعادته».

وتابع «سليم»: «مرتضى أهلاوى، دخل الزمالك عام 92 حاملاً عضوية الأهلى منذ عام 75، وهو من مطاريد الأهلى، حيث شطبه صالح سليم من النادى، وبعدها جاء إلى الزمالك، وكان (يوم أسود) يوم دخوله للنادى».

وأضاف «سليم»: «مرتضى تقدم بشكوى ضد مجلس الزمالك فى عام 1995 واتهم الأعضاء بالتغيب عن حضور الجلسات، وتم حل المجلس، وكانت هذه المرة الأولى التى يدخل فيها الزمالك لساحات المحاكم وبعدها تم حل المجلس مرة أخرى على يد مرتضى أيضاً وقت أن كان جلال إبراهيم رئيساً للنادى»، وتابع «سليم»: عملنا سوياً فى مجلس الزمـالك بعد نجاحه بالتزوير، وبسرعة بدأ الخـلاف بيننا بعدمـا تجـاوز فى قراراته دون الرجوع للمجلس، فسلكت الطرق القانونية وأرسلت خطابـاً لوزارة الرياضة لإخلاء مسئوليتى من قراراته المخالفة وغير القانونية، فقام بشطب عضويتى، وبعدها تم حل المجلس كله وتعيين مجلس إدارة برئاسة مرسى عطا الله».

وقال «سليم»: «انت دخيل على النادى يا مرتضى» وشدد على أن رئيس النادى الحالى يهين رموز النادى لمصالحه الشخصية ويتعامل وكأن القلعة البيضاء عزبة خاصة به». سليمغالى