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عاجل| ضبط وإحضار لمسئولين بالزمالك

اليوم PM 12:21
كتب: محمد يحيي
عاجل| ضبط وإحضار لمسئولين بالزمالك

خزينة الزمالك

أصدر قسم شرطة العجوزة، أمر ضبط وإحضار للمدير المالي وأمين خزينة نادي الزمالك اليوم، بعد البلاغ الذي تقدمت به أمس اللجنة المالية المكلفة بإدارة أمور القلعة البيضاء المالية بسبب إغلاق الخزينة والاشتراكات.

وتم استدعاء كلا من محمد بدر المدير المالي وعبدالكريم محمد أمين الخزينة للمثول للتحقيق.

وكان رئيس نادى الزمالك قد أصدر تعليماته أمس، بإغلاق مقر خزينة النادى ومكتب الاشتراكات، وعلى الفور قامت اللجنة المالية اللجنة المكلفة بإدارة شئون النادى بإبلاغ النيابة العامة بذلك.

يذكر أن عددا من اللجان الرقابية يتواجد في نادي الزمالك حاليا لفحص الأوراق المالية للنادي سواء من نيابة الأموال العامة او جهاز الكسب غير المشروع أو مديرية الشباب والرياضة، فضلا عن وجود لجنة مكلفة بإدارة النادي في أى شئون مالية من قبل خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بناءً على مذكرة من النائب العام، لحين انتهاء النيابة من فحص كافة الأوراق المالية، وتقرر إلغاء توقيعات رئيس النادي ونائبه وأمين الصندوق على الشيكات، لحين انتهاء التحقيقات، وتم تكليف اللجنة المالية بتسيير أمور النادي ماليا.

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