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خاص| الأهلي يُفسد مخطط انتقال صالح جمعة إلى الزمالك ويقطع إعارته في الصيف

اليوم PM 07:31
كتب: أحمد خالد
خاص| الأهلي يُفسد مخطط انتقال صالح جمعة إلى الزمالك ويقطع إعارته في الصيف

صالح جمعة

أجرى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مكالمة تليفونية بصالح جمعة، لاعب وسط الفريق المعار إلى صفوف الفيصلي السعودي، وذلك خلال الساعات الأخيرة الماضية، وذلك بعدما علم "عبد الحفيظ" بدخول الزمالك في مفاوضات مع اللاعب خلال الأيام الماضية عن طريق شقيقه عبد الله جمعة، لاعب الزمالك، وأحد وكلاء اللاعبين.

واعترف اللاعب خلال مكالمته مع عبد الحفيظ بمفاوضات الزمالك، ونيتهم في التعاقد معه ودفع الشرط الجزائي المتواجد في عقد اللاعب، إلا أن مدير الكرة بالأهلي ألزم اللاعب بغلق هذه المفاوضات وأكد له عودته للقلعة الحمراء في نهاية الموسم الكروي الجاري.

واكد "عبد الحفيظ" لصالح جمعة، أن حسام البدري، المدير الفني للفريق، يرغب في إنهاء إعارة اللاعب وعودته لصفوف الفريق والاعتماد عليه بشكل أساسي بعدما استقر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، على بيع عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق.

وكان "الوطن سبورت" قد انفرد بتفاصيل مفاوضات الزمالك مع اللاعب في الأيام القليلة الماضية، قبل أن يكتشف الأهلي الأمر ويتحدث مع اللاعب لعودته في الصيف المقبل.

وانتقل صالح جمعة، إلى الفيصلي السعودي في فترة الميركاتو الصيفي الماضي لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، إلا أن هناك بند في العقد المبرم بين الناديين، يحق للقلعة الحمراء إنهاء إعارة صالح في أي وقت.

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