«تركى آل الشيخ» يكشف عن موعد إعلان الـ4 صفقات للأهلي

كشف تركى آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي عن موعد جلب الـ4 صفقات لفريق الكرة بالقلعة الحمراء.

وسأل أحد المتابعين تركي ال الشيخ عبر موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" عن الأربع الصفقات التي وعد بها الرئيس الشرفي جماهير النادي الأهلي.

ورد تركى آل الشيخ عليه قائلا: "الموسم المقبل".

وكان تركي ال الشيخ قد وعد جماهير الأهلي بجلب 4 صفقات من العيار الثقيل بعد مساهمته في تجديد عقد عبدالله السعيد.

وتولى تركي ال الشيخ الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي بداية العام الحالي من قبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كما يتولى رئيس هيئة الرياضة السعودية بالإضافة إلى رئيس الاتحاد العربي.