«كردي»: لا داعي للتعجل في تجديد عقد كوبر

نقلاً عن العدد الورقي

تسود حالة من الشد والجذب داخل اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، حول مصير الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، من الاستمرار فى تدريب الفراعنة، عقب انتهاء منافسات كأس العالم بروسيا يونيو المقبل، أو توجيه الشكر له على الفترة التى قضاها مع المنتخب، حيث ينتهى عقده مع الجبلاية بنهاية المشاركة بمونديال روسيا.

ومن جانبه، قال الدكتور كرم كردى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إنه ليس هناك ما يدعو للتعجل فى تجديد عقد الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، مؤكداً أنه حتى الآن لم تتم مناقشة الأمر فى اجتماعات مجلس إدارة الجبلاية.

وتابع: «ليس هناك داعٍ للاستعجال فى تجديد عقد كوبر، نركز الآن فى الاستعداد بشكل جيد لنهائيات كأس العالم، كوبر مدرب جيد وحقق نتائج طيبة، ولن نتعجل فى الأمر».